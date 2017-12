Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ investiga título do Benfica

Há suspeitas de que jogadores do Rio Ave receberam dinheiro para perderem jogo com os encarnados.

Por Tânia Laranjo e Tiago Virgílio Pereira | 01:30

A investigação do processo conhecido como o dos emails ganha agora uma nova vertente. A Polícia Judiciária investiga a possibilidade de ter havido batota no resultado do jogo Rio Ave-Benfica (0-1),da época 2015/16, quando os encarnados estavam à frente do Sporting na classificação por dois pontos, na 31ª jornada da Liga. Era um jogo decisivo para o título, que foi ganho pelo Benfica, que tinha dois pontos de vantagem.



A investigação da Judiciária do Porto aponta para pagamentos a pelo menos quatro atletas do Rio Ave, para perderem o jogo. Terão sido abordado por empresários que os investigadores defendem estar ligados ao Benfica, sabe o CM.



Este processo, que começou no Porto, na sequência de um outro caso envolvendo o Rio Ave - suspeitas de batota para favorecer apostadores desportivos - deverá agora transitar para Lisboa. A decisão é do magistrado do Ministério Público de Santa Maria da Feira que entendeu que a investigação deve continuar noutro processo, onde já se investigavam suspeitas de corrupção envolvendo os encarnados.

Aliás, a referência a estes mesmos empresários já existia no processo dos emails. Mas ainda nenhum foi constituído arguido. O CM contactou fonte oficial do Benfica que garantiu desconhecer a investigação.



Jiménez marcou golo decisivo

Raúl Jiménez foi a figura em destaque da partida em causa, relativo à 31ª jornada da época 2015/2016, a três do fim. O avançado mexicano saiu do banco de suplentes aos 67 minutos (substituiu Mitroglou) quando o Benfica se debatia com muitas dificuldades para ultrapassar o Rio Ave. Aos 73 minutos, fez o golo da vitória num lance em que André Vilas Boas, defesa do Rio Ave, ficou mal na fotografia (mau corte). A festa rapidamente estendeu-se às bancadas com os adeptos e os próprios jogadores do Benfica a sentirem que podiam ultrapassar um difícil obstáculo rumo ao título. Até final da Liga, tanto Benfica como Sporting, que à entrada deste jogo estavam separados por dois pontos, venceram os respetivos jogos. Caso o Benfica não tivesse vencido o Rio Ave, os rivais de Lisboa ficariam em igualdade pontual, com vantagem para o Sporting.



Mexicano importante

Já este ano, em maio, o Benfica foi a Vila do Conde e mais uma vez foi Jiménez a desatar um jogo que estava complicado. O único golo da partida, que não está a ser investigada, também surgiu à entrada do último quarto de hora do jogo. O Benfica acabaria por ser campeão.