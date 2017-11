PJ ouve Fernando Gomes sobre venda de Lucho González

Antigo administrador da SAD do FC Porto e atual presidente da Federação será ouvido esta quinta-feira pelos inspetores.

01:30

A pedido das autoridades gaulesas, a Judiciária procura, assim, ouvir todos os elementos executivos da SAD sobre aquela venda, cujas comissões se encontram sob averiguação, por suspeita de pagamentos não declarados, não excluindo, segundo apurou o CM, a hipótese de parte dos mesmos ter sido feita em Portugal.



Ouvido foi também Pinto da Costa, presidente dos dragões, que negou aos inspetores qualquer ilícito da parte do FC Porto no pagamento dos serviços de intermediação naquela transferência.



Foram apreendidos vários documentos, incluindo trocas de mails, de forma a que sejam comparados os valores com o material que foi apanhado nas ações policiais que tiveram lugar em França e que visaram as finanças do Olympique de Marselha.



A descobrir-se alguma fraude em solo luso, as autoridades francesas enviam o processo para Portugal, ficando a investigação a cargo da Polícia Judiciária do Porto.

Fernando Gomes, atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol, será esta quinta-feira ouvido pela Polícia Judiciária (PJ) do Porto, em colaboração com a Justiça francesa, no âmbito das suspeitas em torno da transferência de Lucho González do FC Porto para o Marselha, em 2009, por 18 milhões de euros mais variáveis.O dirigente era, à altura, administrador da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) dos dragões, que acabou por deixar em 2010.