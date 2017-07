Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Plano B de Jesus com falhas

Leões voltam a sofrer golos e já contam a segunda derrota consecutiva.

Por Mário Figueiredo | 01:30

Jorge Jesus recorreu ao plano B neste jogo. Iniciou a partida num 3x4x3 bem vincado. Tobias Figueiredo na direita da defesa, Coates no centro e Mathieu à esquerda. Os médios em linha, com Piccini, Petrovic, Bruno Fernandes e Jonathan Silva. Na frente, Podence, Bas Dost e Alan Ruiz.



Os leões entraram com tudo. Dominaram os primeiros minutos, mas os remates à baliza saíram fracos. A equipa apresentava-se mais subida e as torres da defesa ajudavam a dominar o jogo aéreo. O golo surgiu por Bas Dost, numa grande penalidade a castigar uma falta de Akanji sobre Alan Ruiz.



Wolfswinkel (ex-Sporting), tornou-se no homem mais perigoso do Basileia. Arrancou uma grande penalidade e Matías Delgado fez o 1-1.



O jogo aqueceu, e de que maneira. Uma falta despropositada no meio-campo sobre Bruno Fernandes gerou um sururu enorme, com empurrões a roçar as agressões. A fechar a primeira parte, um cruzamento de Lang foi mal aliviado por Azbe Jug e Steffan fez o 2-1.



Na etapa complementar, Jesus procedeu a várias substituições e a equipa ressentiu-se, apesar de ter chegado ao empate por Matheus Pereira. Um mau atraso de André Geraldes permitiu a Bua fazer o 3-2.



Técnico aprova trio da formação

Daniel Podence, Iuri Medeiros e Palhinha convenceram Jorge Jesus durante o estágio que decorre na Suíça desde o passado dia 10 e vão integrar o plantel principal leonino durante esta época, apurou o Correio da Manhã.



O técnico tem apostado nos jovens extremos Podence e Iuri Medeiros nos jogos da pré-temporada. A irreverência de ambos e a facilidade com que mudam de velocidade garante-lhes um lugar no plantel às ordens de Jesus. Palhinha tem a concorrência forte de Battaglia e Petrovic para a posição de médio defensivo e sua continuidade está dependente da permanência de William Carvalho.



O CM sabe que o médio internacional português está de saída para o Arsenal, faltando apenas limar algumas arestas. Jesus vê assim Palhinha como um médio defensivo que poderá ser moldado à sua vontade.