“Podemos passar esta eliminatória”, diz Sérgio Conceição

Treinador do FC Porto recusa comparações com Liverpool e confia nos jogadores para passar aos quartos de final.

Por Paulo Jorge Duarte | 08:21

Sérgio Conceição confia na sua equipa para eliminar o Liverpool nos oitavos de final da Liga dos Campeões. "Se não acreditasse, não levava os jogadores para estágio e não preparava o jogo. São dois clubes historicamente fortes mas os jogadores dão-me garantias que podemos passar esta eliminatória", afirmou Sérgio Conceição.



Sem assumir o favoritismo, o técnico prefere realçar o trabalho de preparação para esta partida. "Temos o Liverpool bem estudado, todas as equipas têm fragilidades e preparámos a equipa para as aproveitar. Definimos a nossa estratégia sem abdicar dos nossos princípios e da nossa identidade", revelou Sérgio Conceição.



O treinador dos dragões recusa comparações entre os atuais momentos das equipas nos respetivos campeonatos, o FC Porto lidera e os ingleses são terceiros classificados. "São equipas que competem semanalmente em partidas com exigências competitivas diferentes. Os orçamentos também são diferentes, o Liverpool dispõe de mais de 200 milhões de euros, mas em Portugal também não falo da diferença do orçamento do FC Porto para as outras equipas", salientou o técnico. "No entanto sabemos que vamos enfrentar uma equipa forte e consistente", acrescentou o líder portista.



Sérgio Conceição tem consciência da importância desportiva e financeira da Liga dos Campeões. Ainda assim, o técnico reafirma a prioridade da época. "Trabalhamos diariamente com grande exigência e rigor. O principal objetivo da época é o campeonato nacional mas é importante chegar o mais longe possível nesta competição", afirmou.



"Espero que os ingleses, que são apaixonados pela sua equipa, cheguem felizes por visitar a cidade do Porto mas saiam daqui menos felizes", ironizou Conceição.



Klopp elogia adversário

"Ninguém quer jogar contra o FC Porto. Temos de estar muito bem para conseguir um bom resultado aqui", disse ontem Jürgen Klopp, treinador da equipa do Liverpool.