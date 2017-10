Sporting 1 - 0 Desportivo de Chaves

Acompanhe ao minuto o jogo da nona jornada da Liga.

19:27

6' - Golo do Sporting. Canto batido por Bruno Fernandes ao primeiro poste e Bas Dost antecipa-se a Perdigão para marcar de cabeça



5' - Gelson tem incursão perigosa pela direita, mas permite o corte da defesa. Sporting ganha o primeiro canto.



4' - Perigo na área flaviense. Bas Dost quase chega a um bom cruzamento do lado direito.



3' - William Carvalho tenta isolar Podence, mas o passe sai demasiado comprido e morre nas mãos do guardião do Chaves.



2 ' - Bruno Fernandes ensaia o primeiro remate à baliza de Ricardo Nunes, mas sem perigo



0' - Começa o jogo em Alvalade



Jogadores e público cumprem o minuto de silêncio pelas vítimas dos fogos. Adeptos cumprem escrupulosamente.





Antes de começar a partida, Bruno Fernandes recebe dois troféus do Sindicato de Jogadores, ao ter sido distinguido como melhor jogador e autor do melhor golo da Liga em Setembro.



O Sporting recebe este domingo o Desportivo de Chaves em Alvalade, em jogo a contar para a nona jornada da Liga. Já são conhecidos os dois onzes titulares.



No Sporting, a novidade é a inclusão de Daniel Podence, a fazer companhia a Bas Dost na frente de ataque.



Sporting:

Patrício; Piccini, Coates, Mathieu e Coentrão; Gelson, William, Bruno Fernandes e Acuña; Podence e Bas Dost.



Suplentes: Salin, A. Pinto, B. César, Ristovski, Battaglia, Matheus e Doumbia.