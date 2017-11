Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia em guerra de comissões

Empresários Catió Baldé e Jose Fouto identificados após altercação em hotel de Lisboa.

Por Mário Figueiredo | 08:33

Catió Baldé diz-se burlado na transferência de Ruben Semedo do Sporting para o Villarreal, por 14 milhões de euros, e ontem foi mesmo necessária a intervenção da polícia para apaziguar os ânimos entre ele e o empresário espanhol Jose Fouto.



Os dois empresários reuniram-se no Hotel Radisson, junto ao Estádio José Alvalade, e quando Catió Baldé soube que a comissão de 1,4 milhões de euros paga pelos leões foi dividida entre o "agente espanhol e pessoas do Sporting", estalou o verniz. Foi chamada a polícia e os dois empresários foram identificados.



Catió Baldé não calou a sua revolta por ter ficado de fora da comissão paga pelo Sporting e que ele desconhecia. "Fouto disse-me que omitiu a comissão de 1,4 milhões de euros [10 por cento do negócio] porque tinha um acordo com o presidente do Sporting [Bruno de Carvalho]. E que já tinha dividido a primeira tranche de 700 mil euros, que foi paga em setembro", explicou o empresário.



A discussão agudizou-se e só a intervenção policial acalmou os ânimos. Catió Baldé admitiu ao Correio da Manhã que vai recorrer ao tribunal para evitar que seja paga a segunda tranche, pois considera ter sido burlado neste negócio.



"Durante a discussão, Fouto disse-me até que o milhão de euros que eu prescindi da transferência do Bruma para o Galatasaray a favor do Sporting também tinha sido pago e dividido com Bruno de Carvalho", acrescentou, revoltado, o empresário guineense.



PORMENORES

Negócio de Ruben Semedo

Catió Baldé vendeu 50 por cento do passe de Ruben Semedo à Buttonpath, de Jose Fouto. Eram parceiros na transferência do defesa-central para o Villarreal por 14 milhões de euros.



Buttonpath é parceiro

A Buttonpath esteve em três negócios de jogadores do Sporting: Ruben Semedo, Paulo Oliveira e Marvin Zeegelaar. Ao todo, os leões pagaram 1,93 milhões de euros em comissões.