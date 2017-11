Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia Judiciária na sede da FPF

10:15

A Polícia Judiciária (PJ) esteve em julho na sede da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na Cidade do Futebol, a consultar as classificações dos árbitros das últimas épocas.



A ação, agora conhecida, surgiu após a divulgação do caso dos mails do Benfica.



Fernando Gomes, presidente da FPF, abriu as portas aos inspetores para consultarem e levarem os documentos que achassem necessários desde a sua entrada na FPF, em 2011.