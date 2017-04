Polícia sem indícios de terrorismo no ataque ao autocarro do Dortmund

"Os explosivos podiam estar dissimulados num arbusto próximo de um parque de estacionamento", acrescentou a polícia de Dortmund, em comunicado.O diretor executivo do Borussia Dortmund detalhou, em declarações aos meios de comunicação locais, que as três explosões aconteceram quando o autocarro saía da unidade hoteleira onde a equipa esteve concentrada, na antessala do jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, com o Mónaco.Hans-Joachim Watzke revelou que, segundo a polícia, os três artefactos "escondidos numa esquina" foram detonados, "de alguma forma", quando o autocarro abandonou o hotel.O ataque foi relatado também pelo guarda-redes do Dortmund, Roman Bürki, que revelou que, depois das explosões, todos se baixaram dentro do autocarro, com aqueles que conseguiram a deitarem-se no chão do mesmo."O autocarro estava a entrar na via principal quando aconteceu uma enorme detonação, uma verdadeira explosão. Nós não sabíamos o que iria acontecer a seguir", contou o guardião suíço ao portal helvético Blick.ch.Bürki explicou que estava sentado no fundo do autocarro, ao lado de Marc Bartra, "que foi atingido por estilhaços do vidro traseiro" na mão e no braço.O guarda-redes assumiu ainda que a opção de adiar o encontro com o Mónaco para as 17:45 (horas de Lisboa) de quarta-feira foi a melhor escolha."Depois de um choque destes, ninguém consegue pensar em jogar futebol", concluiu.Três explosões atingiram hoje o autocarro do Borussia Dortmund, quando a equipa se dirigia para o seu estádio para defrontar os franceses do Mónaco na primeira mão dos quartos de final da 'Champions', com o defesa espanhol Marc Bartra a ficar levemente ferido num braço.