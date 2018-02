Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Policiamento para FC Porto-Liverpool ao nível dos "clássicos"

São esperados 3.400 adeptos do clube inglês.

13:59

A PSP do Porto prepara um policiamento ao nível dos "clássicos" do futebol português para o jogo desta quarta-feira entre o FC Porto e Liverpool, marcado para as 19h45, a contar para os oitavos de final da Liga dos Campeões.



A revelação foi feita em conferência de imprensa, esta segunda-feira no Porto, pelo intendente João Caetano, durante a divulgação do plano de policiamento para o jogo, que a PSP considera de "risco elevado", e para o qual são esperados 3.400 adeptos do Liverpool.



Anunciando que os ingleses "começarão a chegar no dia 13" ao Porto, João Caetano disse tratarem-se de "adeptos que vêm para se divertir", apelando, por isso, "à compreensão e colaboração dos cidadãos" da cidade.



Apesar de ter "contornos diferentes dos jogos com o Benfica e o Sporting" - na receção ao Liverpool "não está prevista, por exemplo, a criação de uma caixa de segurança para levar os adeptos ingleses ao estádio" - o intendente deu conta de "reuniões prévias com a polícia inglesa", que "visitou a cidade", e que está a colaborar com a PSP na "coordenação da segurança".



Com uma parte dos "3.400 adeptos ingleses" prevista para chegar na terça-feira, a PSP terá "todos os seus dispositivos envolvidos", em "diferentes graus de alerta", não acreditando o intendente que a noite de terça-feira "seja problemática", argumentando que os "adeptos são pacíficos e vêm para divertir-se".



Sobre os condicionamentos ao trânsito previstos, o comissário João Afonso lembrou que o acesso ao estádio coincidirá com a saída das pessoas dos seus empregos e que apenas junto à estação do metro do Estádio do Dragão e na zona envolvente ao estádio "haverá condicionamentos".



Dando conta que a "maioria dos adeptos ingleses vai sair da Ribeira para o estádio através do metro" esse volume de viagens implicará que "o trânsito seja cortado durante o período que durar essa circulação", justificou João Afonso.



Do conjunto de apelos feitos pela PSP nota ainda ao pedido para que as "pessoas se desloquem cedo e nos transportes públicos" para o estádio, "onde será feita uma revista" pelas autoridades, acrescentou o intendente João Caetano.