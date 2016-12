Polícias agridem futebolista com bastonadas

CM as agressões, mas assegurou que ninguém recebeu tratamento médico em sequência dos distúrbios.



O futebolista queixou-se de dores na cabeça. O oficial de serviço ao Comando da PSP de Lisboa não confirmou aoas agressões, mas assegurou que ninguém recebeu tratamento médico em sequência dos distúrbios.

O Atlético do Cacém, Sintra, clube que milita na Divisão Pró Nacional da Associação de Futebol de Lisboa, acusa a PSP de ter agredido à bastonada o capitão de equipa, Diogo Nogueira, de 26 anos, após o encontro que o clube disputou ontem em casa, e perdeu (0-1), diante do Alverca.Fonte do clube disse ao Correio da Manhã que os distúrbios que terão dado origem às agressões começaram já perto do final do jogo. Empurrões entre jogadores das duas equipas, que se estenderam no caminho para os balneários, levaram os três polícias de serviço gratificado ao jogo a pedir reforços.Uma Equipa de Intervenção Rápida da PSP, e mais patrulhas, tentaram impor a calma. A porta dos balneários da equipa visitante apareceu derrubada. Terá sido nesses momentos que, segundo a fonte do Atlético do Cacém, ocorreram as várias bastonadas ao jogador Diogo Nogueira.