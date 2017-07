Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícias ameaçam faltar aos jogos de futebol

Associação exige que o policiamento no futebol seja pago como gratificado.

Por Miguel Curado | 09:18

A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP), maior sindicato da PSP, anunciou esta sexta-feira que o início da época futebolística pode vir a ser marcado por protestos dos polícias, que ponderam faltar aos jogos de futebol.



A primeira demonstração pode ocorrer amanhã, em Guimarães, no jogo particular entre o Vitória e o FC Porto.



"A ASPP irá reunir para decidir se os agentes do Corpo de Intervenção (CI) e das Equipas de Intervenção Rápida (EIR) destacados para o jogo se recusarão a entrar no estádio", disse ao CM Paulo Rodrigues, presidente da associação.



Em causa, segundo o dirigente, está a "falta de resposta do Ministério da Administração Interna aos apelos sobre a falta de pagamento deste tipo de trabalho". "A lei é explícita: todo o trabalho policial tem de ser pago", acrescentou.



Algo que, segundo a ASPP, "não está a acontecer com as sociedades anónimas desportivas". Há agentes do CI e das EIR que, de acordo com Paulo Rodrigues, "estão a trabalhar em jogos de futebol como se fosse trabalho normal" em vez de ser gratificado, o que implicaria pagamentos aos agentes.