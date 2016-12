Portimonense, uma subida anunciada

O toque de midas de vítor Oliveira



"O futebol é para quem ganha. Trabalhar na II Liga dá-me possibilidades de ganhar mais vezes." Esta é a filosofia de Vítor Oliveira, a quem chamam o ‘Rei das Subidas’. Epíteto apropriado para o treinador de 63 anos que conduziu nove equipas à subida de divisão desde 1991.







As últimas quatro de forma consecutiva, um registo sem paralelo no Mundo. Contratar Vítor Oliveira, desde 2012, é assinar um decreto de promoção. A tendência não só se mantém como parece acentuar-se."Vou para o Portimonense à procura da décima subida. Como sempre, o contrato é de um ano", disse Vítor Oliveira no início da época. Tendo em conta o avanço dos algarvios, parece certo que o clube já pode começar a procurar treinador para a próxima época. Por outro lado, já se aceitam candidaturas: quem quer subir de divisão em 2107/2018?



Quando os dirigentes do Portimonense acertaram a contratação do treinador Vítor Oliveira, após o final da época passada, logo a tribo do futebol argumentou: "agora só falta saber quem é a outra equipa que sobe à Liga principal." O clube falhara por pouco a promoção nas rondas finais da II Liga. Por isso, o que havia a fazer era jogar pelo seguro.Agora, volvidas 20 jornadas, a tendência parece definida: os alvinegros caminham de forma segura para o regresso ao escalão maior. São líderes incontestados da classificação e têm 14 pontos de vantagem sobre o terceiro classificado. E porquê a referência ao avanço sobre o terceiro e não sobre o segundo? Simples, porque os dois primeiros têm ascensão garantida.O fosso pode aumentar já na próxima jornada (8 de janeiro). Nesse dia, o Portimonense recebe no Algarve o Santa Clara, que é precisamente o 3º classificado. Em caso de vitória, a equipa de Vítor Oliveira cava a diferença para 17 pontos, quando a primeira volta chega ao fim. A acontecer esse desfecho, só um cataclismo impedirá o Portimonense de fazer a festa no final do ano, regressando então a um escalão que frequentou desde meados da década de 70 e até 1990. Depois disso só por uma vez conviveu com os maiores: na época 2010/11.