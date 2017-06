Porto é campeão nacional de hóquei em patins

O que achou desta notícia?







O FC Porto sagrou-se este sábado campeão nacional de hóquei em patins pela 22.ª vez, ao vencer em casa o Riba d'Ave por 11-4 e beneficiar do empate (5-5) do Benfica no reduto do Sporting, na 26.ª e última jornada.A formação 'azul e branca' terminou a prova com 68 pontos, contra 66 dos 'encarnados', que entraram para a última ronda na frente, com os mesmos pontos dos portistas e vantagem no confronto direto.Com este cetro, o primeiro desde 2012/13, o FC Porto passou a somar menos um do que o Benfica, que totaliza 23 e procurava o 'tri'.