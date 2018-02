Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ação do Benfica trava divulgação de mails

Segunda secção da Relação do Porto revogou sentença do juízo de Primeira Instância.

Por Hugo Real e Octávio Lopes | 01:52

O FC Porto, o Porto Canal e Francisco J. Marques estão proibidos de divulgar novos mails de responsáveis do Benfica. Depois de na primeira instância, em outubro do ano passado, a providência cautelar interposta pelos encarnados ter sido recusada, o recurso, entretanto colocado pelas águias, foi aceite pela segunda secção cível do Tribunal da Relação do Porto que revogou a decisão inicial.



Segundo apurou o CM, os dragões ainda não foram notificados da sentença, que também é passível de recurso. Contactado, Francisco J. Marques optou por não fazer qualquer comentário.



Na providência cautelar, os encarnados pediam que fosse decretada a proibição da divulgação pública de mais mails por parte dos dragões, além do pagamento de um milhão de euros de cada vez que a decisão não fosse cumprida. Na primeira instância, o juiz Fernando Cabanelas rejeitou a tese de que a divulgação dos mails fosse concorrência desleal. Com esta nova decisão, o FC Porto fica proibido de voltar a revelar a correspondência eletrónica de figuras ligadas ao Benfica, como Luís Filipe Vieira, presidente das águias, Paulo Gonçalves, assessor jurídico, e do comentador Pedro Guerra, antigo responsável da B TV.



A publicação dos mails começou a 22 de março de 2017, quando no programa ‘Universo Bancada’, do Porto Canal, foi divulgado o aluguer de quatro carrinhas por parte do Benfica para os No Name Boys se deslocarem a Santa Maria da Feira, com o intuito de provar que o rival apoia claques ilegais. Desde essa altura foram divulgados, pelos dragões e por diversos meios de comunicação, inúmeros mails envolvendo responsáveis dos encarnados.



Benfica recusa comentar

O Benfica recusou comentar a decisão do Tribunal da Relação do Porto. "O Benfica tendo sido contactado por diversos órgãos de comunicação social a propósito de uma decisão do Tribunal da Relação do Porto, informa que só após notificação e conhecimento do conteúdo do respetivo acórdão é que se poderá pronunciar", escreveu o clube liderado por Luís Filipe Vieira, numa nota enviada às redações. O Benfica tem uma ação em tribunal exigindo à SAD do FC Porto 100 milhões pela divulgação dos emails.