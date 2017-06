FC Porto revela emails entre ex-árbitro e assessor da SAD do Benfica

O diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto, Francisco J. Marques, revelou esta terça-feira no Porto Canal a troca de correspondência entre o assessor da administração da Benfica SAD Paulo Gonçalves e antigo árbitro Adão Mendes sobre notas a classificações de árbitros.

Em causa está uma eventual influência do Benfica na arbitragem.



Numa das mensagens eletrónicas, Adão Mendes refere-se a Paulo Gonçalves por "caro amigo" e diz que o "nosso amigo Manuel Mota", ainda árbitro de futebol estava com uma avaliação negativa e teria de ser dada "nota positiva". Paulo Gonçalves agradece a informação e responde-lhe que "haverá suporte" para que essa nova avaliação.

Ainda com esperança que Pedro Guerra e Adão Mendes aceitem o convite... — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) 13 de junho de 2017





Ainda noutro email, Adão Mendes, solicita a Paulo Gonçalves ajuda num recurso do filho, Renato Gonçalves, que também é árbitro de futebol, pedindo-lhe, caso seja necessário, a colocação de "toda a carne no assador".



Para o debate foram convidados o comentador benfiquista Pedro Guerra e Adão Mendes que não compareceram nos estudios do canal dos Dragões.









