Portugal à procura da vitória

Equipa portuguesa quer vencer em casa.

Portugal vai disputar o Mundialito Cascais 2017 com sede de vencer. Pela frente, terá de enfrentar Brasil, Rússia e França, adversários de peso no mundo do futebol de praia.



O objetivo é claro: conseguir em casa assegurar a sexta vitória na prova.



"Queremos dar continuidade ao nosso trabalho, depois do Mundial nas Bahamas", garante o guarda-redes da seleção nacional, Elinton Andrade.