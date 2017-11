Portugal bate Arábia Saudita em Viseu

Golos de Manuel Fernandes, Guedes e João Mário.

Por Mário Figueiredo | 01:30

Portugal venceu ontem a Arábia Saudita em Viseu, por 3-0, mas mais importante do que o triunfo foi a onda solidária em torno do jogo que permitiu angariar mais de 360 mil euros para ajudar as vítimas dos incêndios. Um triunfo solidário que também foi uma homenagem aos bombeiros que combateram os incêndios. Nem faltou o Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa.





Fernando Santos promoveu várias estreias. Destaque para a titularidade do defesa-direito Kévin Rodrigues, que cumpriu e mostrou ser opção. Bruma, Edgar Ié e Bruno Fernandes também somaram a primeira internacionalização.





Portugal dominou. João Mário ainda atirou ao poste, num festival de bolas perdidas. O golo chegou pelo regressado Manuel Fernandes, após uma ausência de sete anos da Seleção. Na segunda parte, manteve-se a mesma toada. Guedes fez jus à camisola 7 (de Ronaldo) com o 2-0. Já nos descontos, João Mário selou o resultado final com uma bomba (3-0).