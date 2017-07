Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal bate França por 5-0 na estreia lusa no Mundialito

Brasil venceu a Rússia no jogo anterior por 9-4.

18:07

Portugal estrou-se esta sexta-feira no Mundialito de Futebol de Praia, no primeiro dia da prova. A estreia lusa fica marcada por uma goleada frente à França, que a equipa das quinas venceu por 5-0.



O arranque da competição teve lugar pelas 16h00, com transmissão em direto e em exclusivo na CMTV.



Antes da equipa portuguesa entrar em capo, o Brasil defrontou a Rússia e venceu por 9-4, no primeiro jogo do Mundialito Cascais 2017, que decorre na praia de Carcavelos, em Cascais.



O treinador português Mário Narciso, adiantou esta quinta-feira ao cm que acredita que o verdadeiro teste será contra o Brasil, no domingo. "Não escolheria nenhuma seleção como favorita, mas o Brasil é neste momento uma equipa muito forte. Tendo em conta todos os jogos, o mais difícil é contra o Brasil. Vamos tentar utilizar aquilo que usámos no Mundial [Portugal perdeu frente ao canarinhos por 4-3 nos quartos de final]. Vamos jogar com a mesma estratégia e esperar que desta vez o resultado caia para o nosso lado", afirmou.