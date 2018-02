Portugal bate Rússia e está na Final do Europeu de Futsal

Equipa virou resultado negativo e ganhou por 3-2.

A Equipa Lusa virou o resultado, depois de ter saído para o Intervalo a perder por 1-0.

Portugal conseguiu esta quinta-feira um apuramento histórico para a final do Campeonato da Europa de futsal. A Seleção Nacional bateu a Rússia, por 3-2, na meia-final disputada na Eslovénia.

Na segunda parte, André Coelho marcou dois golos por Portugal. Bruno Coelho alargou a vantagem no último minuto com os russos a reduzirem para 3-2 em cima do apito final.



A seleção lusa ainda esteve a perder, quando Éder Lima adiantou os russos aos 3.12 minutos, mas virou o resultado na segunda metade, com dois golos de André Coelho, aos 30.03 e 35.44, e um de Bruno Coelho (39.04), de nada valendo aos russos novo tento de Éder Lima, aos 39.11.



Na final, a equipa portuguesa, que perdeu a final do Europeu de 2010, disputado na Hungria, para a Espanha, vai defrontar o vencedor da outra meia-final, a disputar esta quinta-feira entre o Cazaquistão e os espanhóis, atuais detentores do título.