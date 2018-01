Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal cabeça de série na Liga das Nações, a nova prova da UEFA

Competição arranca em setembro e vai qualificar equipas para o Euro2020 de futebol.

Por Lusa | 09:22

Portugal integra a Liga A, com o estatuto de cabeça de série, da Liga das Nações da UEFA, a nova competição do organismo que rege o futebol europeu e que também serve de qualificação para o Euro2020 de futebol.



A prova desenhada pela UEFA, que arranca em setembro de 2018, está dividida em quatro ligas, nas quais participam as 55 seleções da Europa em função do seu 'ranking' continental: a vencedora de cada uma das ligas (A, B, C e D) tem lugar no próximo Campeonato da Europa, caso não o tenha conseguido através da normal fase de qualificação.



No sorteio que se realiza na quarta-feira, em Lausana, na Suíça, a seleção portuguesa aparece entre os 'tubarões' europeus, ocupando o grupo 1 da Liga A, juntamente com a campeã do mundo Alemanha, a Espanha, adversária no Mundial2018, e ainda a Bélgica.



No grupo 2 da Liga A estarão França, Inglaterra, Suíça e Itália, enquanto no grupo 3 figuram Polónia, Islândia, Croácia e Holanda



As seleções serão divididas em quatro grupos de três equipas, com os vencedores de cada um desses grupos a seguirem depois para a fase final da Liga das Nações, composta por meias-finais, jogo de atribuição do terceiro lugar e final, a disputar em junho de 2019. O organizador da fase final será conhecido em dezembro de 2018, sendo um dos quatro países finalistas.



Os quatro últimos de cada grupo são relegados para a Liga B na seguinte edição, sendo que desta sobem outros quatro à Liga A - o sistema repete-se com os grupos C e D.



Áustria, País de Gales, Rússia e Eslováquia são os cabeças de série da Liga B, que conta ainda com as seleções da Suécia, Ucrânia, Irlanda, Bósnia-Herzegovina, Irlanda do Norte, Dinamarca, República Checa e Turquia.



Na Liga C, que, ao contrário das A e B, terá 15 equipas, pelo que haverá três grupos de quatro seleções e um de três, são cabeças de série Hungria, Roménia, Escócia e Eslovénia.



Os agrupamentos contam ainda com Grécia, Sérvia, Albânia, Noruega, Montenegro, Israel, Bulgária, Finlândia, Chipre, Estónia e Lituânia.



Azerbaijão, Macedónia, Bielorrússia e Geórgia destacam-se na Liga D, que contempla ainda Arménia, Letónia, Ilhas Faroé, Luxemburgo, Cazaquistão, Moldova, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosovo, San Marino e Gibraltar



As 55 seleções foram divididas de acordo com a respetiva posição no 'ranking' após a conclusão da qualificação europeia para o Mundial.



As jornadas decorrem entre 6 e 8 de setembro e 18 e 20 de novembro deste ano e, no início de dezembro, serão sorteadas as meias-finais, decorrendo a fase final de 5 a 09 de junho de 2019.



As seleções em grupos de três jogarão em quatro das seis jornadas e caso a decisão do Comité Executivo da UEFA se mantenha por ocasião do sorteio, a Rússia e Ucrânia não poderão ser sorteadas para o mesmo grupo, o mesmo sucedendo com a Arménia e o Azerbaijão.



Composição dos grupos no sorteio da Liga das Nações:



- Liga A



Pote 1 -- Alemanha, Portugal, Bélgica e Espanha.



Pote 2 -- França, Inglaterra, Suíça e Itália.



Pote 3 -- Polónia, Islândia, Croácia e Holanda.



- Liga B



Pote 1 -- Áustria, País de Gales, Rússia e Eslováquia.



Pote 2 -- Suécia, Ucrânia, Irlanda e Bósnia-Herzegovina.



Pote 3 -- Irlanda do Norte, Dinamarca, República Checa e Turquia.



- Liga C



Pote 1 -- Hungria, Roménia, Escócia e Eslovénia.



Pote 2 -- Grécia, Sérvia, Albânia e Noruega.



Pote 3 -- Montenegro, Israel, Bulgária e Finlândia.



Pote 4 -- Chipre, Estónia e Lituânia.



- Liga D



Pote 1 -- Azerbaijão, Macedónia, Bielorrússia e Geórgia.



Pote 2 -- Arménia, Letónia, Ilhas Faroé e Luxemburgo.



Pote 3 -- Cazaquistão, Moldova, Liechtenstein e Malta.



Pote 4 -- Andorra, Kosovo, San Marino e Gibraltar.