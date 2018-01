Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal com Itália e Polónia na Liga das Nações

Lusos recebem a ‘squadra azzurra’ no dia 10 de setembro.

Por Raul Teixeira | 08:46

É um sorteio com grau de dificuldade elevado. A Polónia, já a defrontámos nos quartos de final do Campeonato da Europa [2016] e a Itália talvez seja o adversário que ninguém desejava. Vai ficar de fora do Mundial [2018] e coloca agora nesta prova tudo o que tem". disse esta quarta-feira Fernando Santos, selecionador nacional, depois do sorteio da Liga das Nações, em Lausana (Suíça).



A competição envolve 55 seleções divididas por quatro ligas, cada qual com quatro grupos. Os melhores classificados da Liga A (onde está Portugal) vão disputar a final four (junho de 2019), com os play-offs do Euro 2020 em vista. As restantes líderes das várias outras ligas podem ascender ao nível acima. Os últimos de cada grupo descem à Liga abaixo.



Portugal estreia-se em casa com a Itália (10/09) e visita depois a Polónia (11/10). Depois, os lusos viajam até Itália (17/11) com o Portugal-Polónia a ficar para a última jornada do grupo, a 20/11.



A Liga das Nações tem como objetivo promover focos de interesse que os jogos de preparação não fornecem. Fernando Santos admite que este novo formato é benéfico para todo o futebol europeu: "Tem coisas positivas. Como o facto de promover a competição em países que, teoricamente, nunca poderiam chegar a uma fase final. Neste momento, todas as equipas têm oportunidade".