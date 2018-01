Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal conhece a sorte na Liga das Nações

CMTV acompanha o sorteio em direto, hoje, a partir das 11h00.

Por Mário Morgado Ribeiro | 01:30

Portugal conhece esta quarta-feira a sorte na Liga das Nações, que reúne as 55 seleções da UEFA. O sorteio dos grupos realiza-se às 11h00, na Suíça, e a CMTV vai acompanhá-lo em direto.



A seleção nacional integra a divisão A (12 equipas), tendo por isso a oportunidade de discutir o título de campeão. Este lote divide-se em quatro grupos (um jogo contra cada adversário em casa e fora, a realizar entre setembro e novembro deste ano), sendo que os vencedores disputam um play-off para determinar o campeão em junho de 2019.



Além disso, os primeiros de cada grupo qualificam-se para um play-off de acesso direto para o Europeu 2020 entre as seleções da mesma divisão (em março desse ano). A equipa das quinas está no pote 1, juntamente com Alemanha, Espanha e Bélgica. Já no pote 2 aparecem França, Inglaterra, Itália e Suíça. No pote 3 estão Croácia, Islândia, Polónia e Holanda.



Este cenário aplica-se também às restantes divisões: B (12 equipas), C (15) e D (16), com uma diferença. Os vencedores dos quatro grupos sobem de divisão e apuram-se para o play-off de qualificação para o Euro. Os quatro últimos (de cada divisão) descem de escalão.



Competição inovadora

A Liga das Nações tem como objetivo aumentar a competitividade entre as seleções nacionais nos anos ímpares, em que não há Europeus ou Mundiais.



A prova visa também promover atrativos que os jogos particulares não conseguem assegurar. As federações são obrigadas a utilizar os melhores jogadores, de acordo com o artigo 5º da competição.