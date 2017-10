Portugal conquista ouro no Campeonato da Europa de Muaythai

Quatro atletas portugueses no pódio na competição mais importante desta modalidade.

A representar Portugal, em Paris, estão os atletas, Joana Alves, Teresa Moreira, Daniel Andrade, Miguel Temporário, Francisco Tamagnini, Adelino Boa Morte, António Faria e Rui Botelho.



Joana Alves alcançou o lugar mais alto do pódio ao vencer a atleta francesa e sagrou-se assim Campeã da Europa Muaythai Júnior na categoria de -45Kg. Miguel Temporário conquistou o ouro frente ao atleta de Israel, Daniel Droshenko, e sagrou-se Campeão da Europa Muaythai Júnior na categoria de -60 Kg.



Daniel Andrade, atleta da categoria de -54 kg júnior, conquistou a medalha de prata frente ao atleta israelita, Amit Mdah, e a fechar o pódio ficou o atleta Adelino Boa Morte.



No sábado é a vez de Rui Botelho tentar elevar, novamente, a bandeira lusa. O atleta vai defrontar Valentyn Bulat, da Ucrânia, na final de seniores na categoria de -57 Kg.



Os jovens atletas tiveram um excelente desempenho na representação de Portugal naquele que é o campeonato mais importante de Muaythai na Europa.



A comitiva lusa chega ao Aeroporto Humberto Delgado no domingo, dia 22 de outubro, pelas 18h50.





