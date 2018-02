Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal conquista primeiro Europeu de futsal

Seleção derrota Espanha, após prolongamento, e ‘imita’ triunfo inédito no futebol em 2016.

Por João Pedro Óca | 01:30

Aí está o sonho. Aí está o ouro. Na segunda final que disputou na história, Portugal conquistou o primeiro Campeonato da Europa de futsal, ao derrotar a Espanha por 3-2, após prolongamento. Bruno Coelho, mesmo limitado fisicamente, foi decisivo ao marcar dois golos. O primeiro no último minuto do tempo regulamentar e o segundo ao acabar o prolongamento. Foi sofrido, mas justo. Muito justo.



A equipa de Jorge Braz, liderada em campo por Ricardinho, sempre acreditou que o dia 10 iria ser novamente o dia de Portugal. Assim foi no futebol, em França. Assim foi no futsal, na Eslovénia. Tal como em 2016, Portugal ganhou mesmo com o melhor do Mundo lesionado.



Logo no primeiro minuto, Ricardinho começou a dar vida ao sonho. A Seleção esteve organizada na 1ª parte e só num momento de desconcentração permitiu que a Espanha empatasse, por Tolrá. Na 2ª parte, sucederam-se as oportunidades para Portugal, mas Sedano parecia intransponível. Contra a corrente do jogo, Lin fez o 2-1 para a Espanha, mas Portugal empatou antes do prolongamento, altura em que, já com Ricardinho de fora, Bruno Coelho, num livre de 10 metros, rematou para a história.



"Um dos dias mais felizes da minha vida"

"É um dos dias mais felizes da minha vida. Sobretudo pela família que alimenta esta conquista, família do futsal. Sabíamos que íamos alavancar o trabalho com uma vitória", disse o selecionador Jorge Braz. A seleção chega hoje a Lisboa, às 13h20, e segue para a Cidade do Futebol, sede da Federação, em Oeiras.



Ricardinho: "já só falta o mundial"

Ricardinho tinha dito ao CM que só lhe faltava ganhar uma competição com a seleção nacional de futsal para ser considerado o melhor de sempre. Esse objetivo está cumprido com a vitória no Europeu. Mas o capitão ambiciona mais. "Estamos de parabéns. Já só falta ganhar o Mundial", disse Ricardinho após a conquista inédita do Campeonato da Europa, prova em que foi distinguido com o prémio de melhor jogador.



Antes do início da competição, o craque referiu que não se importava de sair lesionado da final, se isso fosse sinónimo de título. Acabou por acontecer e Portugal é mesmo campeão Europeu. Sem conseguir esconder a felicidade, partilhou o sentimento de por as mãos na taça. "Eu disse que andava a treinar para levantar o troféu. Não é todos os dias que se festeja este título", revelou.



Este Europeu ficará para sempre na memória de Ricardinho, até porque o craque luso tornou-se no melhor marcador de sempre em fases finais da competição com 22 golos.



Triunfo luso a destronar super Espanha

Na nona participação em fases finais, Portugal conquistou este sábado o primeiro título europeu de futsal, destronando a Espanha, campeã em 2016 e detentora de sete campeonatos da Europa. A Itália alcançou dois troféus, em 2003 e 2014, e a Rússia venceu a competição em 1999.