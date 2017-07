Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal de prata na Bulgária

Fernando Pimenta, Francisca Laia e Joana Vasconcelos brilham nos Europeus.

Por Filipe António Ferreira | 08:23

Fernando Pimenta (K1 500 metros) e a dupla Francisca Laia e Joana Vasconcelos (K2 200 m) conquistaram ontem a medalha de prata nos Europeus de Canoagem que se disputam em Plovdiv, Bulgária.



O canoísta luso, que já no sábado tinha sido ouro em K1 1000 metros, já aponta para os mundiais da modalidade, no final do próximo mês, na República Checa. "Claro que isso passa pela cabeça de qualquer atleta [alcançar dois pódios]. Neste momento, temos cinco semanas de trabalho intenso em estágio e é tentar melhorar alguns aspetos. Depois, no Mundial, é conseguir as finais e seguidamente pode-se pensar em algo mais", disse Pimenta depois de conquistar a segunda medalha da competição.



Na competição das senhoras, o ouro ficou a apenas a um segundo. "Fica um gosto um bocadinho amargo, mas medalha de prata é prata, Portugal ganhou mais uma e isso é que é importante", desabafou Francisca Laia. "Estamos muito orgulhosas", salientou Joana Vasconcelos.