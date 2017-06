Portugal defronta Chile nas meias-finais da Taça das Confederações

O que achou desta notícia?







A seleção portuguesa de futebol vai defrontar o Chile nas meias-finais da Taça das Confederações, na quarta-feira, depois de a seleção sul-americana ter empatado frente à Austrália (1-1) e de a Alemanha ter vencido Camarões (3-1).Portugal, campeão europeu, venceu o Grupo A e vai disputar uma vaga na final frente à seleção chilena, na quarta-feira, em Kazan, depois de o bicampeão da Copa América ter terminado o agrupamento B na segunda posição, com cinco pontos.A Alemanha, campeã do mundo, assegurou a vitória na 'poule', ao derrotar os Camarões, por 3-1, e vai defrontar o México, segundo do Grupo A, na quinta-feira, em Sochi. A final da Taça das Confederações está marcada para 02 de julho, em São Petersburgo.