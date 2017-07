Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal e Brasil frente-a-frente no Mundialito de Futebol de Praia

Seleções jogam a partir das 16h00.

15:54

Portugal e Brasil frente-a-frente no Mundialito de Futebol de Praia no areal da Praia de Carcavelos, em Cascais.



O jogo, com transmissão em direto na CMTV, tem início marcado para as 16h.