Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal encerra participação nos Jogos Mundiais com três medalhas

Ao todo, participaram 20 atletas portugueses na 10.ª edição da prova, que reúne modalidades e disciplinas não olímpicas.

Por Lusa | 23:04

O par Vanessa Ferrão e Telmo Madeira, que hoje foram 12.º na prova de dança desportiva, encerrou a participação portuguesa nos Jogos Mundiais, em Wroclaw, Polónia, depois de três medalhas de bronze conquistadas.



Mariana Souto e José Souto conquistaram a primeira medalha lusa, na patinagem artística, antes do ginasta Diogo Costa, em duplo minitrampolim, e da lutadora Ana Dias, em ju-jitsu.



Ao todo, participaram 20 atletas portugueses na 10.ª edição da prova, que reúne modalidades e disciplinas não olímpicas, em cinco categorias -- dança desportiva, ginástica acrobática, ginástica de trampolins, ju-jitsu, muay thai, patinagem artística e patinagem de velocidade.



Na última edição dos Jogos Mundiais, realizada em 2013, em Cali, Colômbia, Portugal conquistou cinco medalhas, duas de prata (par misto de ginástica acrobática Gonçalo Roque/Isabel Oliveira, e por Alfredo Faria em K1), e três de bronze (André Lico e Sílvia Saiote em duplo minitrampolim, e a dupla de canoagem Samuel Amorim/Rui Lacerda em C2).



A cerimónia de encerramento da 10.ª edição dos Jogos Mundiais está marcada para domingo, sendo que a próxima edição, em 2021, vai decorrer na cidade de Birmingham, no estado norte-americano do Alabama.