Portugal está nas 'meias' masculinas do Europeu de padel

João Bastos e Francisco Neves somaram segundo ponto decisivo no duelo com a Suécia.

21:41

Portugal avançou hoje para as meias-finais masculinas dos Campeonatos Europeus de Padel, depois de João Bastos e Francisco Neves terem somado o segundo ponto decisivo no duelo com a Suécia.



No segundo encontro dos quartos de final entre Portugal e Suécia, João Bastos e Francisco Neves somaram o segundo ponto, com um triunfo por duplo 6-1 frente a Andreas Palsson e Bobby Seger, e culminaram uma missão iniciada por Miguel Oliveira e Vasco Pascoal.



O duo luso iniciou o frente a frente com os suecos com uma vitória por duplo 6-0 diante de Anton Andersson e Ola Brodén.



Portugal, que ainda tem um terceiro encontro para disputar com a Suécia, garantiu a presença nas meias-finais, fase na qual irá defrontar a Itália, que hoje venceu a Alemanha por 3-0, sem perder qualquer 'set'.



A seleção masculina junta-se assim à feminina, que na sexta-feira irá lutar por um lugar na final frente à França, a partir das 13:30, no Clube de Ténis do Estoril.