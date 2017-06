Portugal estreia-se com triunfo por 2-0 face à Sérvia no Euro Sub-21

O que achou desta notícia?







A seleção portuguesa de futebol de sub-21 estreou-se este sábado com um triunfo na fase final do Europeu da categoria, ao vencer a Sérvia por 2-0, na primeira ronda do Grupo B, em Bydgoszcz, na Polónia.Gonçalo Guedes, aos 37 minutos, e Bruno Fernandes, aos 88, selaram o triunfo dos comandados de Rui Jorge, que lideram o agrupamento, sendo que podem ser alcançados por Espanha ou Macedónia, que se defrontam a partir das 19:45.Os vice-campeões europeus de sub-21 voltam a jogar na terça-feira, frente à Espanha, em Gdynia.