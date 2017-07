Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal falha sexto título no Mundialito de futebol de praia

Brasil vence encontro decisivo (6-4) e fica com o troféu.

Por Pedro Carreira | 01:45

Um ano depois, a história repetiu-se e o Brasil voltou a derrotar Portugal, mais uma vez por 6-4, e conquistou assim o Mundialito de futebol de praia, em Cascais.



Mais de 2000 pessoas encheram o estádio da Praia de Carcavelos, no jogo decisivo da competição, que foi transmitida em direto e exclusivo pela CMTV (canal 8 MEO e NOS). O Brasil não demorou a chegar à vantagem e, a partir daí, Portugal esteve sempre atrás no marcador.



Leo Martins fez dois golos e foi o jogador em destaque do lado português. Rui Coimbra e Ricardinho fizeram os outros golos da equipa nacional. Rodrigo (3), Bruno Xavier, Datinha e Mauricinho marcaram para o Brasil.



Este foi o 14º título do Brasil no Mundialito de futebol de praia (recorde). Portugal continua assim com cinco troféus.



Os prémios individuais foram para jogadores brasileiros: Mão (melhor guarda-redes), Mauricinho (melhor marcador) e Rodrigo (melhor jogador). Também ontem, a Rússia derrotou a França por 5-2 e ficou no terceiro lugar do Mundialito.