Portugal goleia e apura-se para o Europeu de futsal

Portugal apurou-se hoje para a fase final do Euro2018 de futsal, ao derrotar a Roménia, por 4-0, em jogo da terceira e última jornada do grupo D da fase de qualificação.A 'equipa das quinas' precisava apenas de um empate para garantir o apuramento para a competição, mas acabou por garantir a qualificação com um triunfo desenhado na primeira, com golos de Bruno Coelho (01 e 05 minutos) e Márcio (15), tendo João Matos feito o quarto golo aos 40.O Euro2018 vai disputar-se de 30 de janeiro a 10 de fevereiro, em Ljubljana e, além de Portugal, já estão apurados a Rússia, o Cazaquistão e a Itália.