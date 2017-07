Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal imperial na estreia do Mundialito

Jordan Santos brilhou com três golos.

Por Pedro Carreira | 02:33

Três golos de Jordan Santos ajudaram esta sexta-feira a seleção portuguesa de futebol de praia a derrotar a França por 5-0 e a entrar com o pé direito no Mundialito, na praia de Carcavelos, em Cascais.



Portugal respondeu assim da melhor forma ao Brasil, que antes conseguiu derrotar facilmente a Rússia por 9-4. As duas seleções conquistaram assim três pontos e confirmaram o favoritismo à vitória final na competição, transmitida até domingo em direto e em exclusivo pela CMTV (canal 8 MEO e NOS).



Jordan Santos (26 anos) voltou assim a mostrar que pode muito bem ser o substituto natural de Madjer (40) na equipa nacional, com um pé esquerdo que fez as delícias das mais de duas mil pessoas que assistiram ontem à tarde ao jogo, na praia de Carcavelos.



Ricardinho e Bê Martins fizeram os outros dois golos de Portugal, que volta hoje a entrar em campo, frente à Rússia. A seleção portuguesa procura vencer o Mundialito de futebol de praia pela sexta vez na história, enquanto o Brasil já soma 15 conquistas.