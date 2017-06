Portugal já marca nas ruas de Kazan

O que achou desta notícia?







Nas ruas de Kazan, Portugal já ganha antes de entrar em campo. Quem passeia na zona histórica da cidade depara-se com ‘outdoors’ nos quais se vê uma fotografia da seleção portuguesa, com Cristiano Ronaldo, André Gomes, João Moutinho e Pepe a fazerem a festa do golo. São as boas-vindas de Kazan à seleção de Portugal, que se estreia no domingo, frente ao México.Kazan, capital do Tartaristão, é uma cidade com cerca de 1 milhão e 500 mil habitantes. Situa-se na confluência dos rios Volga e Kazanka. A sua fundação data do ano 1005. É uma cidade rica em património – o complexo arquitetónico e histórico do Kremlin de Kazan está classificado pela UNESCO como Património da Humanidade –, com muitas igrejas, catedrais e mosteiros.Com um passado rico, Kazan é hoje uma cidade moderna. Ganhou o estatuto de capital do desporto, tal o investimento feito em novas infraestruturas.