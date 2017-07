Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal joga este sábado a final que pode dar primeiro título nos sub-19

Seleção enfrenta Inglaterra pelas 17h00, na Geórgia.

Por Lusa | 07:59

A seleção portuguesa de futebol de sub-19 procura este sábado sagrar-se pela primeira vez campeã europeia do escalão, no formato atual, ao defrontar a congénere da Inglaterra na final do Campeonato da Europa de 2017, que decorre na Geórgia.



As duas seleções, que ainda não perderam no torneio continental, vão defrontar-se no estádio Tengiz Burjanadze, em Gori, em jogo com início às 20h00 (17h00 em Lisboa), e que será dirigido pelo árbitro sérvio Srdjan Jovanovic.



Portugal já venceu a competição por três vezes, em 1961, 1994 e 1999, mas nenhuma desde que o Europeu passou a ser disputado no escalão de sub-19, desde 2002, tal como acontece com a Inglaterra, que, no entanto, tem nove títulos conquistados e apenas é superada pela recordista Espanha, com 10.



A seleção portuguesa vai tentar pela terceira vez conquistar o título de sub-19, depois das finais perdidas em 2003, ante a Itália, e 2014, com a Alemanha, depois de no anterior formato ter perdido no jogo decisivo em 1971, precisamente, frente à Inglaterra e em 1988, 1990, 1992 e 1997.



Na fase de grupos, a seleção britânica venceu a Alemanha, a Holanda e a Bulgária, tendo derrotado por 1-0 a República Checa nas meias-finais, enquanto Portugal impôs-se aos checos, à anfitriã Geórgia e empatou com a Suécia, antes de bater os holandeses nas 'meias', também por 1-0.