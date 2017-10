Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal joga na CMTV

Sub-21 têm partida importante frente à Bosnia.

Por Raul Teixeira | 01:30

Quem jogar vai ter a oportunidade de demonstrar a sua qualidade e é isso que nós esperamos dos jogadores. O grupo está a trabalhar bem, vamos jogar contra uma equipa agressiva e que defende bem", disse o selecionador nacional Rui Jorge na antevisão ao jogo de hoje (14h30) que opõe Bósnia-Herzegovina e Portugal, do Grupo H da fase de qualificação para o Euro2019 (Sub-21), em Itália e São Marino.



O técnico admitiu que o adversário é uma equipa "sem grandes destaques individuais", mas que Portugal só vencerá se "demonstrar qualidade".



Depois da vitória sobre o País de Gales (2-0) na ronda inaugural do grupo, a Seleção nacional ocupa agora o 5º lugar com apenas um jogo realizado, mas o treinador preferiu retirar qualquer pressão que o encontro possa causar: "Todos os jogos são importantes, porque permitem obter um final mais tranquilo e resolver a situação mais rapidamente."



O médio Rúben Neves também falou e garantiu que o grupo está confiante de que vai manter o percurso vitorioso na campanha e sair por cima no final das contas: "Quando se chega a este nível temos que estar preparados para tudo. Jogando o nosso futebol acredito que vamos conseguir o nosso objetivo.



Ainda estamos apenas focados em nós próprios, não dependemos de ninguém e por isso vamos entrar neste jogo para ganhar." A Bósnia-Herzegovina recebe Portugal no BH Football Training Centre, em Zenica, pelas 14h30 (hora de Lisboa).



O encontro tem transmissão em direto e em exclusivo na CMTV, com relato de Pedro Carreira e comentários de José Manuel Freitas.