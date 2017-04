Portugal joga o apuramento para o Europeu na CMTV

Esta terça-feira é o dia da decisão para a seleção nacional de futsal que joga frente á Roménia (seleção da casa) o terceiro e último encontro da qualificação para o campeonato da Europa do próximo ano.

Portugal soma duas vitórias em dois jogos no Grupo D. No primeiro encontro frente á Letónia, a seleção venceu por 2-1. No dia seguinte, triunfo sobre a Finlândia por 5-1.

Com estas duas vitórias, a equipa orientada por Jorge Braz já garantiu pelo menos o segundo lugar do grupo, que vale a presença no Playoff de acesso ao Europeu.

Esta terça-feira, Portugal só precisa de um empate para garantir o apuramento direto para o Europeu de Futsal de 2018, na Eslovénia.

O jogo Portugal-Roménia é transmitido em direto ás 16h00 na CMTV.

