Portugal mostra incompetência nas grandes penalidades

As imagens do Portugal - Chile

Nos minutos 28 e 30, Aránguiz pregou dois valentes sustos a Patrício: solto na área, cabeceou muito perto do alvo; outra vez na área, sem oposição, rematou ao lado na cara de Patrício. Portugal não tremeu e voltou a equilibrar, sem apoquentar Claudio Bravo.Na segunda parte, pouco ou nada se alterou. O Chile continuou a trabalhar muito a bola com Portugal a espreitar sempre que podia o contragolpe e, por breves períodos, chegou mesmo a estar por cima. No minuto 57, Rui Patrício brilhou a um remate à meia-volta de Vargas, na área. No contra-ataque, Portugal chegou à área contrária em velocidade e Ronaldo estourou contra as mãos de Bravo. Até final dos 90’, o encontro voltou a ser repartido, com os guarda-redes pouco incomodados.No prolongamento, o Chile foi sempre mais perigoso. 94’ - Alexis Sánchez, na área, cabeceou com perigo, com a bola ainda a tocar no poste; 119’ - Vidal rematou ao poste e, na recarga, Rodríguez acertou na barra. Portugal teve algumas iniciativas atacantes interessantes, só que falhava na finalização, sobretudo em tiros de média distância.Nos penáltis, o Chile mostrou concentração e pontaria. Portugal, não.O iraniano Alireza cometeu um erro grave, ao não ter marcado uma grande penalidade contra Portugal. No minuto 112, José Fonte errou um passe; depois tentou corrigir e pisou o chileno Silva. O juiz nem sequer recorreu ao vídeo-árbitro.O enorme Claudio BravoO experiente guarda-redes do Chile Claudio Bravo, de 34 anos, defendeu, com brilhantismo, três grandes penalidades e teve ainda uma intervenção enorme quando parou um remate à queima-roupa de André Silva, após um espetacular passe de Cristiano Ronaldo.Pouca inspiração no ataque lusoPortugal trabalhou muito no meio-campo, mas ao contrário de outros jogos mostrou pouca inspiração na hora de finalizar as jogadas. Cristiano Ronaldo ofereceu um golo de bandeja a André Silva, que permitiu a defesa de Claudio Bravo. E André Gomes foi uma nulidade nos remates de meia distância.