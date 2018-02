Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal na final do Europeu de Futsal

Seleção nacional vence Rússia (3-2), depois de ter ido para o intervalo a perder.

Por Mário Morgado Ribeiro | 09:01

Portugal carimbou esta quinta-feira a passagem para a final do Campeonato Europeu de futsal, a segunda na história da seleção nacional, ao vencer a Rússia por 3-2.



A equipa das quinas teve de sofrer para levar de vencida o conjunto russo. O jogo nem começou de feição para Portugal e, aos três minutos, Éder Lima colocou a Rússia na frente do marcador. O resultado assim ficou até ao intervalo.



No segundo tempo, a história mudou, graças ao bis de André Coelho e ao golo de Bruno Coelho, que garantiram o triunfo, de nada valendo aos russos o segundo tento de Éder Lima, a reduzir para o 3-2 final. Uma vitória que coloca Portugal no derradeiro jogo do Europeu, oito anos depois.



Fernando Gomes, presidente da FPF, assistiu à meia-final na Eslovénia e espera agora que a Seleção possa "levar a taça". Já o selecionador Jorge Braz mostrou-se satisfeito com aquele que foi o "melhor jogo" na prova.



A final amanhã está marcada para as 19h45 frente à campeã Espanha (bateu o Cazaquistão nos penáltis, 3-1, depois do 5-5 após prolongamento).