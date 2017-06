Portugal nas meias porque esta bola é redonda

As imagens do jogo Nova Zelândia - Portugal





Segunda parte, mais do mesmo. Portugal volta a molengar, mas quando acelera, cria perigo. Marinovic evita o quanto pode o dilatar do resultado, mas André Silva e Nani dão-lhe a ajustada expressão.

A seleção nacional está nas meias-finais da Taça das Confederações após ganhar à Nova Zelândia, com a tranquilidade que o resultado de 4-0 reflete. Tendo em conta os moldes da competição, a equipa lusa garante a realização de mais dois jogos: a já referida semifinal e, ganhando ou perdendo esse encontro, a final ou a partida de atribuição dos 3º e 4º lugares. Como ambos se realizam no dia 2 de julho, Portugal tem desde ontem uma certeza: fica na Rússia até ao último dia do evento. Tal como já ficara no Europeu de França.A goleada permitiu ainda à equipa de Fernando Santos terminar em primeiro lugar do grupo A. E este era o cenário mais desejado. Porque, desta forma, tem uma deslocação até Kazan muito mais curta do que a do outro jogo, em Sochi; e porque, após esse jogo (quarta-feira), tem mais tempo de repouso até à final, caso ganhe.No encontro de ontem, Portugal entrou mal. Relaxe em excesso, porventura. A Nova Zelândia, equipa muito física, o que não espanta para um país que dá ao Mundo o portento que é a sua seleção de râguebi, tentou levar o jogo para onde mais lhe convinha: o choque, o duelo corporal, o desgaste. A equipa portuguesa, ontem com várias alterações no onze-base em relação ao jogo anterior, demorou cerca de 25 minutos a responder. Fê-lo num registo bem diferente: acelerações coletivas e técnica individual. Porque, com bola redonda, a diferença é enorme. Mesmo quando, como foi ontem o caso, a tática usada nem tenha feito grande mossa.De penálti chegou Portugal ao 1-0. Pelo inevitável Ronaldo, a punir uma falta sobre Danilo. Feito o mais complicado (porque nesta fase já as oportunidades surgiam junto da baliza de um inspirado Marinovic), o caminho ficou desbravado. Percebeu-se, logo ali, que a expressão da vitória iria ser dada pela velocidade que a seleção das quinas quisesse dar às transições, às trocas de bola, às variações de jogo ou às iniciativas dos laterais e/ou extremos. Até Eliseu percebeu isso, na arrancada para o passe meloso para o 2-0 de Bernardo Silva.