Portugal no ataque ao Mundialito

Brasil, França e Rússia são os adversários da seleção nacional.

Por Mário Morgado Ribeiro | 01:30

A seleção nacional de futebol de praia começa hoje a preparação do Mundialito 2017, que arranca esta sexta-feira no areal de Carcavelos, Cascais, com transmissão em direto e em exclusivo na CMTV (canal 8 do MEO e NOS).

Esta edição conta com quatro das melhores seleções do Mundo da modalidade.



Além de Portugal, também o Brasil, a Rússia e França vão marcar presença. O guarda-redes da seleção nacional, Elinton Andrade, considera que o conjunto canarinho é o mais forte. "Pelo atual momento deles, são campeões do Mundo, estão em primeiro lugar no ranking e estão imbatíveis há mais de 30 jogos", disse ao CM.



Portugal perdeu o último Mundialito para a seleção brasileira (6-4), também em Carcavelos, e este ano vai procurar a sexta vitória na prova. "Queremos dar continuidade ao nosso trabalho, depois do Mundial nas Bahamas [seleção nacional perdeu nos ‘quartos’ com o Brasil,4-3]. Sabemos que as dificuldades são grandes, mas jogamos em casa frente ao nosso público", referiu Andrade.



O primeiro jogo de Portugal está marcado para esta sexta- -feira frente a França, com transmissão CMTV (16h00).