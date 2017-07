Portugal pela terceira vez na final do Europeu sub-19

Seleção nacional venceu a Holanda por 1-0 na meia-final.

Por Lusa | 12.07.17

A seleção portuguesa de futebol de sub-19 qualificou-se esta quarta-feira para a final do Europeu da categoria pela terceira vez na sua história, ao vencer a Holanda por 1-0, na primeira meia-final da edição 2017, em Tbilissi, na Geórgia.Um golo do médio benfiquista Gedson Fernandes, aos 24 minutos, foi suficiente para a formação das 'quinas' marcar lugar no embate decisivo de sábado, frente ao vencedor do embate entre a Inglaterra e a República Checa.Desde que, em 2002, a prova passou a ser para sub-19, Portugal perdeu as finais de 2003 e 2014, mas, antes, foi campeão em 1961 (torneio internacional de juniores) e 1994 e 1999 (sub-18), tendo ainda perdido as finais de 1971, 1988, 1990, 1992 e 1997.