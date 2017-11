Portugal perde com o Brasil na final da Taça Intercontinental de futebol de praia

Selecionador Mário Narciso lamenta oportunidades desperdiçadas pelos jogadores lusos.

Por Lusa | 18:40

A seleção portuguesa de futebol de praia deixou hoje escapar a oportunidade de conquistar a Taça Intercontinental da modalidade, depois de perder por 2-0 frente à congénere brasileira na final da competição, em partida disputada no Dubai.



Os golos da vitória do Brasil foram apontados por Bokinha e Filipe.



O terceiro lugar da competição foi conquistado pelo Irão, que bateu hoje a Rússia por 4-2.



"Nos jogos anteriores concretizámos as situações de livre que tivemos e neste encontro falhámos três oportunidades neste capítulo do jogo, logo no início. Quem não marca sofre, sobretudo quando estamos perante equipas do calibre do Brasil. É uma grande equipa, sem dúvida, tem 12 grandes jogadores. Temos de dar os parabéns ao Brasil", afirmou o selecionador nacional, Mário Narciso, citado em comunicado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



Apesar da derrota, o técnico nacional afirmou-se "muito satisfeito" com o desempenho dos jogadores, destacando o facto de Portugal ter alcançado, com o segundo lugar, a melhor classificação de sempre na Taça Intercontinental.