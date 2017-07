Portugal perde com Inglaterra e é eliminado no Europeu feminino

Seleção portuguesa de futebol ficou esta quinta-feira fora dos quartos de final.

21:39

A seleção portuguesa de futebol feminino ficou esta quinta-feira fora dos quartos de final do Euro2017, ao perder com a Inglaterra, por 2-1, em jogo da terceira jornada do Grupo D, disputado em Tilburgo, Holanda.



Toni Duggan colocou a Inglaterra em vantagem aos sete minutos, mas Carolina Mendes empatou aos 17, antes de Nikita Parris dar o triunfo às inglesas.



Portugal, que, com os resultados ao intervalo, estava qualificado, acabou por cair para o quarto posto, com três pontos, a seis da Inglaterra, e com os mesmos de Espanha, que se apurou apesar da derrota com a Escócia (1-0), e das escocesas.