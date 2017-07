Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal perde final do Euro Sub-19 frente à Inglaterra

Seleção ainda conseguiu o empate, mas acabou por perder por 2-1.

15.07.17

A seleção portuguesa de futebol de sub-19 perdeu este sábado a final do Campeonato da Europa da categoria frente a Inglaterra, por 2-1, em Gori, na Geórgia.



Suliman deu vantagem aos ingleses, aos 50 minutos, Sterling, aos 56, igualou para Portugal, com um golo na própria baliza, e Nmecha, aos 68, assinou o tento que garantiu aos britânicos o primeiro título continental em sub-19.



Portugal somou a terceira derrota em finais da competição, depois dos desaires em 2014 e 2003, e falhou a oportunidade de vencer pela primeira vez a prova sucessora do torneio de sub-19, que a equipa das 'quinas' venceu em 1994 e 1999.