Portugal procura primeiro título na final europeia de futsal

Jogo acontece este sábado frente à Espanha.

09:33

A seleção portuguesa, liderada por Ricardinho, tem este sábado nova oportunidade de conquistar o seu primeiro título europeu de futsal, precisamente frente à Espanha, seleção contra a qual perdeu a sua primeira final.



Com Ricardinho num excelente momento de forma - tornou-se neste europeu que decorre na Eslovénia o melhor marcador de sempre em fases finais de europeus com 21 golos -, Portugal marca presença pela segunda vez na final, na qual vai tentar 'vingar' a derrota em 2010, no Europeu da Hungria, que perdeu com a Espanha por 4-2.



Além do 'fator' Ricardinho, Portugal apresenta-se na final motivado com a prestação no campeonato, no qual venceu todos os seus quatro jogos, enquanto a Espanha já empatou por duas vezes, uma na fase de grupos e outra nas meias-finais, nas quais eliminou o Cazaquistão nos penáltis.



Enquanto Portugal apenas surge na final pela segunda vez, os espanhóis são os recordistas de vitórias, com seis títulos em nove edições, tendo apenas uma derrota no jogo decisivo, precisamente na primeira edição, disputada em Espanha e conquistada pela Rússia.



A Espanha tem ainda vitória no torneio Europeu de 1996, que também disputou em 'casa', classificado como um torneio experimental europeu pela UEFA.



Antes da final, marcada para as 19h45 de Lisboa, disputa-se o encontro de atribuição do terceiro posto, entre a Rússia e o Cazaquistão, às 17h00 de Lisboa.