Portugal recebe as Ilhas Faroé no Bessa

Antes de receber as Ilhas Faroé, Portugal desloca-se à Letónia, a 9 de junho, e de seguida vai participar na Taças das Confederações, que arranca a 17 de junho e termina a 2 de julho, na Rússia.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

A seleção portuguesa vai receber as Ilhas Faroé a 31 de agosto no Estádio do Bessa, no Porto, em jogo da sétima jornada do Grupo B de qualificação para o Mundial2018, anunciou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).Portugal, atual campeão europeu, vai voltar a atuar no Bessa exatamente um ano depois de ter goleado (5-0) Gibraltar, num duelo particular. Será a terceira presença da principal seleção nacional no recinto em que normalmente atua o Boavista.Com cinco jornadas disputadas, a formação comandada por Fernando Santos ocupa o segundo lugar do Grupo B com 12 pontos, menos três que a Suíça, que lidera, e mais cinco que a Hungria, que é terceiro. Apenas o primeiro posto dá acesso direto à fase final do Mundial2018, que se vai realizar na Rússia.