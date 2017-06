Ronaldo dá a Portugal vitória sofrida sobre a Rússia

Bukharov cai na área portuguesa. Russos pedem penálti, árbitro manda jogar, sem consultar o vídeoárbitro.

Bukharov entra em jogo, no lugar de Kudryashov.

Shishkin.

Denis Glushakov. Árbitro avisa que da próxima sai cartolina

Glushakov, por rasteira a William, mas o árbitro italiano Gianluca Rocchi beneficia o infrator ao assinalar a falta. Trava um contra-ataque em que André Gomes já seguia embalado para o meio-campo adversário.

André Gomes tentou servir Raphaël Guerreiro, o passe saiu longo. Boa iniciativa do corredor esquerdo luso.

89' -Cruzamento de Bernardo ao primeiro poste é aliviado facilmente pela defesa.Falta sobre Bernardo Silva no lado direito do ataque. Pode dar livre perigoso.Grande finta de Bernardo Silva, a tirar aversário do caminho, mas a combinação com Ronaldo não resulta.Eliseu e André Gomes têm boa combinação no ataque mas o cruzamento não sai.Sai Adrien para entrar Danilo.Fernando Santos chama Danilo. Médio do FC Porto vai entrar na partida.André Silva dá o lugar a Gelson Martins. Ronaldo fica como único ponta-de-lança.William tenta emendar o centro de Adrien, mas a bola sai muito longe da balizaDefesa russo bloqueou Eliseu que fazia tabelinha com André Silva. Livre perigoso para Portugal.André Silva aparece solto na área russa após grande passe de André Gomes, mas não consegue fazer passar a bola pelo defesapor pontapear Pepe.por falta sobre ZhirkovRússia encosta Portugal à sua área. Sucedem-se passes perigosos.Sai Kombarov, entra Poloz.Agora é André Silva a tentar o remate, mas o bola volta a sair fraca e à figura de Akinfeev.Ronaldo volta a tentar o remate, mas sai muito torto.Raphael sai lesionado e entra Eliseu para o lugar de defesa esquerdo. Má sorte para o jogador do Dortmund, que estava a fazer um grande jogo.Grande centro de André Gomes e o capitão português falha em plena pequena-área. A melhor oportuniudade da segunda parte.Samedov entra a rasgar pela direita e só por milímetros Smolov não chega ao cruzamento para a desviar para o fundo das redes. Rússia aparece com mais perigo nesta segunda parte.Cédric volta a testar Afinkeev com um bom remate de fora da área. Guarda-redes russo defende com segurança.Contra-ataque rápido de Portugal. André Gomes lança Bernardo Silva que serve André na área, mas o remate de cabeça vai contra defesa.Árbitro assinala corte com a mão, central português jura que foi com a anca.Guerreiro corta crruzamento e por pouco não faz chapéu ao guardião luso. Dá canto para a Rússia, que a defesa afasta sem problemas.Adrien Silva derruba Zhirkov. Falta feia e o árbitro volta a visar o médio português. Se vir amarelo, Adrien falha o próximo jogo.Grande cabeceamento do avançado português, melhor ainda o golpe de rins de Afinkeev, a evitar o gologanha lance na linha de fundo, mas o cruzamento sai muito torto para fora.Entra Erokhin para o lugar dePortugal chega ao intervalo a ganhar por 1-0, vantagem que se justifica perfeitamente pelo claro domínio que teve na partida. A Rússia só criou perigo aos 42 minutos e raramente consegue sair a jogar. Seleção controla o jogo, mas faltam oportunidades flagrantes de golo.Ronaldo volta a tentar a sorte, com a bola a passar perto do poste.Cedric Soares aparece a chutar na área russa após jogada de insistência, mas a defesa consegue desviar a bola.Smolov aparece solto na área em boa posição, mas o remate sai muito ao lado da baliza de Patrício.Ronaldo e André Gomes desentendem-se no ataque e perde-se boa oportunidade.Novo canto para Portugal. Equipa continua a pressionar a Rússia, que pouco tem atacado.Grande jogada coletiva de Portugal, com Ronaldo a aparecer solto na direita. Centro para André Silva é desviado pela defesa.Ronaldo surge na área a rematar com força mas Akinfeev estava no caminho da bola.André Silva com boa iniciativa pelo meio, mas perde tempo de remate e fica sem a bola. Defesa russa hesita no alívio e por pouco não oferece a bola em zona de perigo.William Carvalho faz falta feia sobreCanto para Portugal. Falta atacante afasta perigo da área russa.mas a bola sai com pouca força e fica fácil para Akinfeev.Livre direto para Portugal, a castigar falta sobre Ronaldo, junto à esquina da área.Golovin tem boa iniciativa pela direita do ataque russo, mas William Carvalho evita cruzamento perigoso- Guerreiro tentava a jogada pelo flanco, aproveitando o passe de André Gomes, mas a bola saiu pela linha de fundo.Canto para a Rússia. Boa iniciativa do ataque, cortada por Pepe.Nova boa jogada de Cristiano Ronaldo pela direita, que rompe pela área fora, mas o cruzamento sai mal direcionado e a bola passa por cima da barrra.Cristiano Ronaldo abre o marcador de cabeça, após grande cruzamento de Raphael Guerreiro para o segundo poste. Capitão faz a bola passar por cima de AkinfeevGrande abertura de Pepe para Ronaldo, mas o guarda-redes Akinfeev chega mais rápido e agarra.Ronaldo tem uma primeira arrancada pelo lado esquerdo, mas a jogada perde-se nos defesas russos.- Começa o jogo em Moscovo. Portugal joga de verde claro, a Rússia de vermelhoA seleção portuguesa de futebol procura esta quarta-feira somar a primeira vitória na Taça das Confederações de futebol, perante a anfitriã Rússia, que pode já em Moscovo garantir o acesso às meias-finais.Fernando Santos introduz várias alterações no 11 inicial, com destque para as entradas de três Silvas para titulares: Adrien, André e Bernardo.Rui Patrício;Raphael Guerreiro, Bruno Alves, Pepe, Cedric Soares;William Carvalho, André Gomes, Bernardo Silva, Adrien Silva;Cristiano Ronaldo eAndré SilvaJosé Sá, Beto, Nélson Semedo, Luís Neto, José Fonte, Eliseu, Danilo Pereira, João Moutinho, Pizzi,Gelson Martins, Ricardo Quaresma, NaniIgor Akinfeev;Roman Shishkin, Aleksandr Samedov, Viktor Vasin, Georgiy Dzhikiya;Fyodor Kudryashov, Yuri Zhirkov, Dmitry Kombarov, Aleksandr Golovin;Denis Glushakov, Fyodor SmolovVladimir Gabulov, Guilherme Marinato, Igor Smolnikov, Ruslan Kambolov, Ilya Kutepov, Dmitri Tarasov, Aleksei Miranchuk, Aleksandr Erokhin, Yury Gazinskiy, Maksim Kanunnikov, Dmitri Poloz, Aleksandr BukharovAs mudanças em relação ao jogo com o México, na primeira ronda da competição, mexem com todos os setores da equipa. Na defesa, José Fonte dá lugar a Bruno Alves. No meio campo, sai João Moutinho para dar lugar a Adrien e no ataque Bernardo Silva e André Silva ocupam os lugares de Nani e Quaresma. O desenho tático muda de 4-3-3 para o 4-4-2, num jogo em só a vitória interessa.A partida disputada em Moscovo começa às 16h00 (hora de Lisboa) desta quarta-feira.Depois do empate na estreia com o México (2-2) no grupo A, um triunfo sobre a Rússia na Arena Otkrytie deixará a seleção nacional em posição privilegiada para chegar às 'meias', visto que o adversário da terceira e última ronda vai ser a Nova Zelândia, teoricamente a equipa mais frágil do torneio.Novo empate mantém Portugal com possibilidades de apuramento, assim como a derrota, embora neste caso a seleção lusa fique dependente de terceiros.Por seu lado, os russos, que bateram a Nova Zelândia na primeira jornada, por 2-0, podem já assegurar a passagem à próxima fase, caso vençam a formação das 'quinas', resultado que também pode valer o primeiro lugar do agrupamento, se neozelandeses e mexicanos empatarem também hoje em Sochi.Com apenas dois dias de descanso, é esperado que o selecionador Fernando Santos efetue algumas alterações no 'onze' titular.Portugal vai ter pela frente um rival que nunca conseguiu vencer fora, em quatro tentativas, e também não marcou qualquer golo, sendo que o melhor que conseguiu foi um empate a zero, em 2005, na fase de qualificação para o Mundial2006.O encontro está marcadoparaàs18h00 locais (16h00 de Lisboa) e terá arbitragemdoitalianoGianlucaRocchi.