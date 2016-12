Portugal termina 2016 em oitavo lugar no ranking da FIFA

Entre os países lusófonos, Guiné-Bissau subiu de 69.ª para 68.ª, Cabo Verde permanece em 80.º, Moçambique ganhou uma posição, para 107.º, Angola também 'escalou' um degrau, para o 143.º, São Tomé e Príncipe manteve-se em 153.º e Timor-Leste em 191.º.



A Hungria continua em 26.º, as Ilhas Faroé subiram uma posição, para 83.º, tal como a Letónia subiu quatro, que agora é 111.ª, enquanto Andorra permanece em 203.º.

A seleção portuguesa de futebol vai terminar 2016 no oitavo lugar do 'ranking' da FIFA, enquanto a Argentina encerra o ano na liderança da tabela, publicada esta quinta-feira.Na última atualização de 2016, a lista não sofreu alterações entre os 10 primeiros, com o 'pódio' a ser ocupado por Argentina, Brasil e Alemanha, seleções que encabeçam o 'top-10', encerrado por Espanha, tal como tinha sucedido na classificação publicada em novembro.A Suíça é a mais bem classificada dos cinco adversários de Portugal no grupo B da qualificação europeia para o Mundial2018, mantendo-se 'às portas' do 'top-10', no 11.º lugar.