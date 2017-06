Portugal vale mais 374 milhões que Nova Zelândia

O elemento mais valioso da Nova Zelândia é o capitão, Chris Wood (Leeds United), que vale 6 milhões. No outro extremo, o avançado Monty Petterson está avaliado em 50 mil euros.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito pub

A equipa de Portugal na Taça das Confederações é 25 vezes mais valiosa do que o conjunto da Nova Zelândia. Os jogadores portugueses estão avaliados em 390 milhões de euros e os daquele país em 15,75 milhões.Os dados são do site especializado Transfermarkt e mostram a diferença abismal de mais de 374 milhões no valor das equipas que se encontram amanhã em São Petersburgo. Ronaldo é o jogador mais valioso da competição, com uma cotação de 100 milhões de euros, e vale perto de 6 vezes mais do que o plantel dos neozelandeses.De resto, a campeã da Oceânia é a menos valorizada das oito em prova e Portugal surge no segundo lugar, atrás da Alemanha (410 milhões). CR7 é de longe o jogador mais caro na competição e Bernardo Silva é o segundo mais valioso da Seleção (40 milhões de euros), seguido de William Carvalho, que tem um valor de mercado de 28 milhões. O jogador com menos cotação de Portugal é Bruno Alves, avaliado em 800 mil euros.